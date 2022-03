Le serie tv da vedere su Netflix a marzo (Di martedì 1 marzo 2022) La lista del parte con i brividi, brividi che portano la firma di Blumhouse (casa di produzione specializzata in horror di successo low cost). Soggetto, compagni di appartamento e vicini di casa che sembrano innocui e invece… Vanno ben oltre l'incubo. Tutti episodi e casi, quelli di Coinquilini impossibili, ispirati a storie vere (per di più). La tensione continua con Frammenti di lei, detection on the road sulle tracce di radici familiari oscure. Il piatto forte del mese, è il dramma in costume con i ritorni di Bridgerton e di The Last Kingdom. Sport e documentari, puntano sull'adrenalina della Formula 1 e sull'arte (intesa come vita) di Warhol, senza dimenticare approfondimenti su natura e ambiente. Non manca una vecchia-nuova produzione italiana, la serie comedy Guida astrologica per cuori infranti già alla sua seconda stagione dopo un esordio avvenuto solo lo ... Leggi su gqitalia (Di martedì 1 marzo 2022) La lista del parte con i brividi, brividi che portano la firma di Blumhouse (casa di produzione specializzata in horror di successo low cost). Soggetto, compagni di appartamento e vicini di casa che sembrano innocui e invece… Vanno ben oltre l'incubo. Tutti episodi e casi, quelli di Coinquilini impossibili, ispirati a storie vere (per di più). La tensione continua con Frammenti di lei, detection on the road sulle tracce di radici familiari oscure. Il piatto forte del mese, è il dramma in costume con i ritorni di Bridgerton e di The Last Kingdom. Sport e documentari, puntano sull'adrenalina della Formula 1 e sull'arte (intesa come vita) di Warhol, senza dimenticare approfondimenti su natura e ambiente. Non manca una vecchia-nuova produzione italiana, lacomedy Guida astrologica per cuori infranti già alla sua seconda stagione dopo un esordio avvenuto solo lo ...

Advertising

Link4Universe : @ditonellapiaga Poche cose tirano su di morale quanto vedere trentenni che non si fanno più intimidire da cliché e… - neon_reprise : @EmaPaladino @seiosonoio @marta_barone_ trovo dubbia anche la scelta dell'anonimato, ma oggi in particolare mi ha i… - zazoomblog : Bologna-Atalanta streaming gratis LIVE e diretta in chiaro? Dove vedere il match di Serie A - #Bologna-Atalanta… - juperikizi : @soppyzz ho visto di peggio hahaha la squadra della mia città fino a due anni fa era in serie c?? scherzi a parte, g… - A_L_E_Y_ : Allora! Ora parliamo di cose serie!... Solo io da piccola quando guardavo Art Attack e arrivava ciò- avevo una caga… -