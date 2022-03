Advertising

anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Paleari si riscatta, male il centrocampo ** - AtalantaBCFeed : Empoli-Juve, le pagelle: Vlahovic, senso del gol totale: 8. Zurkowski, un gol e un'occasione: 7 #ForzaAtalanta… - MarcoTroiano8 : RT @inFranchezza: Alle 23.20 su Canale 5 scongelo un bel sacchetto di pagelle fritte del #derby, belle unte. #MilanInter #CoppaItalia @sp… - sportmediaset : RT @inFranchezza: Alle 23.20 su Canale 5 scongelo un bel sacchetto di pagelle fritte del #derby, belle unte. #MilanInter #CoppaItalia @sp… - inFranchezza : Alle 23.20 su Canale 5 scongelo un bel sacchetto di pagelle fritte del #derby, belle unte. #MilanInter… -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonistimatch valido per le semifinali di Coppa Italia 2021/22:Milan Inter Ledei protagonistimatch tra Milan e Inter, valido per le semifinali di Coppa Italia 2021/2022. TOP: Bennacer, Perisic FLOP: Giroud, Brozovic VOTI Al termine ...INSIGNE: Si vede poco nel primo tempo, solo in occasione dell'assist per Improta nell'azionevantaggio. Nella ripresa un tiraccio da buona posizione. VOTO: 5,5. FORTE: Servito poco e male, ci ...Le maggiori occasioni, soprattutto nella ripresa, sono state a favore degli ospiti tant’è che la palma di migliore in campo se la prende Paleari con almeno tre interventi decisivi ai fini del ...Ecco le (personalissime) pagelle di LOL 2. Virginia Raffaele – voto 7: Il suo talento incontenibile è un dato di fatto che non va dimostrato, ma lei lo dimostra con il classico da repertorio di Marina ...