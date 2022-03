Le bombe russe spengono il sorriso di Alisa e Polina, le bambine ucraine vittime innocenti (Di martedì 1 marzo 2022) Alisa Hlans stava giocando con i suoi amici quando la sua scuola elementare è stata colpita da un raid russo venerdì, nel secondo giorno dell'attacco all'Ucraina. La piccola, di appena 7 anni, è stata ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022)Hlans stava giocando con i suoi amici quando la sua scuola elementare è stata colpita da un raid russo venerdì, nel secondo giorno dell'attacco all'Ucraina. La piccola, di appena 7 anni, è stata ...

Advertising

amnestyitalia : #RussiaUcraina Confermato che un razzo contenente bombe a grappolo ha colpito un asilo ucraino nella città di Okhty… - amnestyitalia : Bombe a grappolo russe colpiscono un asilo ucraino - olgatokariuk : In collegamento per @RaiNews, ho detto che è vergnognoso che l'Italia e la Germania si oppongano alle sanzioni più… - zazoomblog : Le bombe russe spengono il sorriso di Alisa e Polina le bambine ucraine vittime innocenti - #bombe #russe… - Paroledipaola : RT @AlvisiConci: A quelli che twittano dal divano di casa in favore di no guerra, ma la Nato, ma la Russia ha le sue ragioni, propongo di a… -