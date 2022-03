Lavoro: agenzia Nhrg ricerca 350 persone al Nord (Di martedì 1 marzo 2022) Milano, 1 mar. (Labitalia) - Trecentocinquanta sono i profili che Nhrg, agenzia per il Lavoro, sta ricercando al Nord nei vari settori: Automotive, Industria Metalmeccanica, Industria Alimentare, Logistica, IT, Servizi. Duecento sono i profili ricercati in Veneto nei settori dell'industria metalmeccanica e dei servizi e vanno da ingegneri, Hr manager, amministrativi, addetti alle vendite a operai specializzati. Nel Friuli Venezia Giulia se ne ricercano 60 nei settori del turismo, dell'industria, dell'edilizia, e dei servizi anche in questo caso i profili vanno da Art Director agli addetti contact center con conoscenza delle lingue, magazzinieri e operai specializzati. Il settore dell'automotive la fa da padrone nel Piemonte con la ricerca di 40 profili ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Milano, 1 mar. (Labitalia) - Trecentocinquanta sono i profili cheper il, stando alnei vari settori: Automotive, Industria Metalmeccanica, Industria Alimentare, Logistica, IT, Servizi. Duecento sono i profiliti in Veneto nei settori dell'industria metalmeccanica e dei servizi e vanno da ingegneri, Hr manager, amministrativi, addetti alle vendite a operai specializzati. Nel Friuli Venezia Giulia se neno 60 nei settori del turismo, dell'industria, dell'edilizia, e dei servizi anche in questo caso i profili vanno da Art Director agli addetti contact center con conoscenza delle lingue, magazzinieri e operai specializzati. Il settore dell'automotive la fa da padrone nel Piemonte con ladi 40 profili ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: al lavoro con gli alleati europei e della Nato per una risposta immediata. Per Di Maio l'operazio… - Agenzia_Ansa : Al colloquio di lavoro rivela 'Sono incinta'. Il datore di lavoro: 'Ti assumo'. Federica: 'Vorrei che il mio caso s… - Agenzia_Ansa : 'Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione'. C… - LavoroLazio_com : Recruiter Stage Roma Agenzia per il Lavoro Temporary spa (Gru... - CGILModena : RT @collettiva_news: Venerdì #4marzo #sciopero e manifestazione nazionale a Roma dei lavoratori dell'Ispettorato e dell'Agenzia. A motivare… -