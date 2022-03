L’Autorità garante infanzia: “Assicurare ai bambini ucraini in Italia scuola, cure, rapporti familiari e inserimento” (Di martedì 1 marzo 2022) “I bambini e i ragazzi che stanno arrivando nel nostro Paese in fuga dal conflitto tra Russia e Ucraina hanno diritto a continuare ad andare a scuola, a ricevere cure, a stare con i loro genitori o familiari e a essere inseriti nella società Italiana”, avverte Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022) “Ie i ragazzi che stanno arrivando nel nostro Paese in fuga dal conflitto tra Russia e Ucraina hanno diritto a continuare ad andare a, a ricevere, a stare con i loro genitori oe a essere inseriti nella societàna”, avverte Carla Garlatti, Autoritàper l’e l’adolescenza. L'articolo .

Advertising

Agenparl : L'Autorità garante infanzia: “Assicurare ai bambini ucraini in Italia scuola, cure, rapporti familiari e inseriment… - orizzontescuola : L’Autorità garante infanzia: “Assicurare ai bambini ucraini in Italia scuola, cure, rapporti familiari e inseriment… - gdl_AIE : @gruppomondadori ha ricevuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato l’autorizzazione all'acquisizion… - RossellaLatempa : RT @albertobaccini: Ma davvero qualcuno pensa che abbia senso una consultazione organizzata in questo modo? Dilettanti allo sbaraglio all'A… - albertobaccini : Ma davvero qualcuno pensa che abbia senso una consultazione organizzata in questo modo? Dilettanti allo sbaraglio a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Autorità garante Garante sanziona struttura sanitaria dal cui sito internet si poteva facilmente accedere ai dati sanitari di 1700 utenti Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti