L’Atalanta travolge la Sampdoria e avvicina la Juventus

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 1 marzo 2022) Bergamo – Una vittoria schiacciante dopo tre mesi d’astinenza.di Gian Piero Gasperini, oggi squalificato, è tornata a vincere in campionato davanti al proprio pubblico: 4-0 il risultato finale contro la, decisive le reti di Pasalic, Koopmeiners (doppietta) e Miranchuk. Quinto posto per i nerazzurri che si piazzano a -3 dalla zona Champions League con una partita da recuperare e rispondono alla vittoria dellaad Empoli. Il primo tempo è praticamente a senso unico, conche trova il gol del vantaggio dopo appena sei minuti: Pasalic si smarca bene in area e in tuffo supera Falcone sfruttando l’assist di Freuler. Al 18? arriva una timida reazione da parte della compagine ospite, ma Quagliarella non riesce a calciare per un contatto in area con Toloi: il direttore di gara lascia ...