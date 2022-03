L’analfabetismo di fronte al male e la nouvelle vague della politica estera

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 marzo 2022) L’invasione russa in Ucraina deve farci riflettere su due grandi questioni: la prima è un errore storico che continuiamo a ripetere. La seconda invece, è relativa a un nuovo modo di farecui stiamo assistendo. Partiamo dalla prima questione:delle nostre istituzioni dial. Come diceva saggiamente Franz Kafka: «Ilconosce il bene, il bene non conosce il». È infatti dai tempi di Hitler che l’Occidente non ha voluto né saputo leggere e prendere sul serio i suoi libri, i suoi discorsi, le sue parole. Con le conseguenze che ben conosciamo. Eppure da Adolf Hitler a Vladimir Putin, il loro programma era scritto nero su bianco. Siamo stati noi a non volerlo capire. I discordi di Putin sull’Ucraina come parte integrante ...