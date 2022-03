L’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea è la più forte arma politica contro la guerra di Putin (Di martedì 1 marzo 2022) How Putin made the EU great again. Domenica con questo titolo Politico ha salutato l’inatteso ritorno di un’Europa grande e unita grazie all’aggressione dell’Ucraina e agli azzardi di Putin, ricordando come, fino a poche settimane prima, nei principali Paesi europei, a partire dalla Germania, si mostrasse invece scetticismo verso gli “isterici” allarmi americani sull’imminente attacco a Kiev e si dichiarasse una totale indisponibilità a fornire armi agli ucraini, per resistere all’offensiva di Mosca. Nello stesso giorno in cui usciva questo articolo di Politico, Ursula Von der Leyen annunciava il proprio sostegno alL’adesione dell’Ucraina all’Ue e, per la prima volta nella storia Europea, anche il finanziamento per l’acquisto di armi per le forze di difesa ucraine. Tutto, davvero, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 marzo 2022) Howmade the EU great again. Domenica con questo titolo Politico ha salutato l’inatteso ritorno di un’Europa grande e unita grazie all’aggressionee agli azzardi di, ricordando come, fino a poche settimane prima, nei principali Paesi europei, a partire dalla Germania, si mostrasse invece scetticismo verso gli “isterici” allarmi americani sull’imminente attacco a Kiev e si dichiarasse una totale indisponibilità a fornire armi agli ucraini, per resistere all’offensiva di Mosca. Nello stesso giorno in cui usciva questo articolo di Politico, Ursula Von der Leyen annunciava il proprio sostegno alall’Ue e, per la prima volta nella storia, anche il finanziamento per l’acquisto di armi per le forze di difesa ucraine. Tutto, davvero, ...

Advertising

marcocappato : L'adesione dell'Ucraina all'Unione europea aiuterebbe a non limitarsi alla difesa militare, ma a porre la questione… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'adesione dell'Ucraina all'Ue nell'immediato 'non è in agenda'. Così l'Alto rappresentante per la politi… - SkyTG24 : #Zelensky ha chiesto l'adesione immediata dell'#Ucraina nell' #Ue. Gli aggiornamenti sui negoziati al confine con B… - AttilaAzureRive : RT @ComVentotene: #Zelensky ha firmato oggi la richiesta di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Nella foto, l'inizio del testo. https… - ankerachele : RT @Franco88386632: @EnricoLetta Prodi:nel 2007 votammo contro l'adesione dell'Ucraina alla Nato ma non perché fossimo contro la Nato ma pe… -