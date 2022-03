La vita del marito e del figlio di Naya Rivera, la star di Glee annegata nel lago (Di martedì 1 marzo 2022) Era luglio 2020 quando il corpo di Naya Rivera è stato ritrovato sulle sponde del lago Piru, nella contea di Ventura in California. La star della serie tv Glee è morta per annegamento mentre stava facendo un’escursione in barca con suo figlio, il piccolo Josey che ora ha sei anni. Da allora la famiglia dell’attrice non si è data pace e nel novembre successivo, il marito Ryan Dorsey, per conto di suo figlio, ha citato in causa la contea lo United Water Conservation District per omicidio colposo e negligenza. Vi raccomandiamo... Un anno senza Naya Rivera, scomparsa nel lago. Il ricordo toccante del cast di Glee ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 1 marzo 2022) Era luglio 2020 quando il corpo diè stato ritrovato sulle sponde delPiru, nella contea di Ventura in California. Ladella serie tvè morta per annegamento mentre stava facendo un’escursione in barca con suo, il piccolo Josey che ora ha sei anni. Da allora la famiglia dell’attrice non si è data pace e nel novembre successivo, ilRyan Dorsey, per conto di suo, ha citato in causa la contea lo United Water Conservation District per omicidio colposo e negligenza. Vi raccomandiamo... Un anno senza, scomparsa nel. Il ricordo toccante del cast di...

