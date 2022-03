La vita bugiarda degli adulti arriva su Netflix: cosa c’è da sapere (Di martedì 1 marzo 2022) La vita bugiarda degli adulti, in arrivo sulla piattaforma di Netflix la nuova serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Continuano le riprese de La vita bugiarda degli adulti, la nuova serie targata Netflix tratta dal romanzo di Elena Ferrante, autrice de L’Amica Geniale. La fiction prodotta da Fandango Spa vede alla regia Edoardo De Angelis e nel cast l’attrice Valeria Golino. Scopriamo quando verrà rilasciata sulla piattaforma di Netflix. In arrivo su Netflix la serie tv basata sul romanzo di Elena Ferrante (via screenshot)Le prime riprese della nuova serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante sono iniziate lo scorso novembre in via San Giacomo dei Capri, a ... Leggi su vesuvius (Di martedì 1 marzo 2022) La, in arrivo sulla piattaforma dila nuova serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Continuano le riprese de La, la nuova serie targatatratta dal romanzo di Elena Ferrante, autrice de L’Amica Geniale. La fiction prodotta da Fandango Spa vede alla regia Edoardo De Angelis e nel cast l’attrice Valeria Golino. Scopriamo quando verrà rilasciata sulla piattaforma di. In arrivo sula serie tv basata sul romanzo di Elena Ferrante (via screenshot)Le prime riprese della nuova serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante sono iniziate lo scorso novembre in via San Giacomo dei Capri, a ...

Advertising

Bilorzel : @Pamela56132182 Non sei capace ,è più facile mentire per te, non andrai lontana con questo vizio nella vita piccola… - EdizioniEO : RT @playersmag: Con La Vita Bugiarda degli Adulti Ferrante torna a Napoli per la storia di una ragazza, della sua famiglia e di quelle menz… - frevarcom : La vita bugiarda degli adulti: @NetflixIT svela il cast via @frevarcom - giornali_it : «La vita bugiarda degli adulti», Preziosi e Golino nel cast della fiction tratta dal romanzo di Elena Ferrante… - corrmezzogiorno : #Napoli «La vita bugiarda degli adulti», Preziosi e Golino nel cast della fiction Netflix -