La Uefa dona un milione di euro per aiutare i bambini dell'Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) L'Uefa, attraverso il consiglio di amministrazione della Uefa Foundation for Children, ha deciso di donare un milione di euro per aiutare i bambini in Ucraina e quelli rifugiati nei paesi vicini. I fondi stanziati finanzieranno le iniziative di associazioni ed enti di beneficenza membri della Uefa incentrati sui diritti dei bambini e sul loro benessere. La Uefa Foundation for Children ha inoltre deciso di stanziare un fondo di aiuti di emergenza immediati del valore di 100.000 euro per assistere i bambini e i rifugiati ucraini. Il fondo per gli aiuti di emergenza sarà fornito alla Federcalcio della Moldavia, che sta già lavorando con le organizzazioni umanitarie locali per assistere i ...

