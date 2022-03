La terza guerra mondiale partirà dall’Ucraina. Lo diceva Giulietto Chiesa (Di martedì 1 marzo 2022) Era il 2015 quando Giulietto Chiesa, giornalista italiano ed esperto di Russia, pronunciava queste parole profetiche durante un convegnoL'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 1 marzo 2022) Era il 2015 quando, giornalista italiano ed esperto di Russia, pronunciava queste parole profetiche durante un convegnoL'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

fanpage : 'Lei è venuto in Polonia, non a Kiev, non al confine, perché ha paura' La reazione di Boris Johnson è diventata vi… - eziomauro : Russi contro la guerra: manifestazione a Novosibirsk, la terza città del paese - Lucaargentero : “Non so con quali armi si combattera’ la Terza Guerra Mondiale, ma la Quarta si’: con bastoni e pietre.” (A.Einstein) - Fotofarm1 : @La7tv @dlfabbri Perché nessuno parla del Memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza, nel quale veniva gara… - Happysa89451974 : RT @SaggioSatana: ma mi vuoi scrivere prima che esplode la terza guerra mondiale -