La ?teoria del pazzo?, gli 007 Usa: «Putin abile stratega, starebbe usando la strategia di Nixon» (Di martedì 1 marzo 2022) Malato o pazzo? C'è chi sostiene che Vladimir Putin abbia perso il contatto con la realtà e le cause più probabili sarebbero due: effetti collaterali da... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 1 marzo 2022) Malato o? C'è chi sostiene che Vladimirabbia perso il contatto con la realtà e le cause più probabili sarebbero due: effetti collaterali da...

Advertising

LCBR74 : RT @Simuel_25: Come mi avevo promesso, ho messo per iscritto la teoria del mandarino.???? Ci tengo a precisare che tutto ciò, è una mia perso… - PBargagliStoffi : “È stato Richard Nixon a delineare la “teoria del pazzo”, quando il presidente degli Stati Uniti ha detto agli assi… - Federic08837730 : RT @Simuel_25: Come mi avevo promesso, ho messo per iscritto la teoria del mandarino.???? Ci tengo a precisare che tutto ciò, è una mia perso… - amassone : la teoria del laboratorio esiste ancora unicamente per ragioni politiche, questo ormai è sotto gli occhi di tutt*.… - valenspina84 : @Potenzadr Sottile differenza.Archimediano è più desueto del cugino archimedeo; e archimediana qualsiasi teoria app… -