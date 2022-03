La svolta epocale nella politica estera tedesca (Di martedì 1 marzo 2022) «Stiamo vivendo una svolta epocale: il mondo che verrà dopo non sarà come quello che c’era prima». Zeitenwende. svolta epocale. Se c’è una parola che, fra tutte, riassume il discorso tenuto domenica al Bundestag da Olaf Scholz, è sicuramente questa. Un concetto che nelle intenzioni del cancelliere tedesco doveva definire il mondo dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, ma che rappresenta anche, e forse soprattutto, la Germania che emerge da questi ultimi giorni. Pressata dagli eventi, costretta improvvisamente ad affrontare tutti i nodi irrisolti da anni, Berlino ha archiviato di colpo, e in maniera radicale, l’era merkeliana. Se in politica estera il merkelismo si è basato anche sulla convinzione che per la Germania fosse possibile essere partner della Russia pur ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 marzo 2022) «Stiamo vivendo una: il mondo che verrà dopo non sarà come quello che c’era prima». Zeitenwende.. Se c’è una parola che, fra tutte, riassume il discorso tenuto domenica al Bundestag da Olaf Scholz, è sicuramente questa. Un concetto che nelle intenzioni del cancelliere tedesco doveva definire il mondo dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, ma che rappresenta anche, e forse soprattutto, la Germania che emerge da questi ultimi giorni. Pressata dagli eventi, costretta improvvisamente ad affrontare tutti i nodi irrisolti da anni, Berlino ha archiviato di colpo, e in maniera radicale, l’era merkeliana. Se inil merkelismo si è basato anche sulla convinzione che per la Germania fosse possibile essere partner della Russia pur ...

TgLa7 : #RussiaUcrainaConflict, #Scholz ( cancelliere della Germania): Quello che accade in Ucraina, sta provocando svolta… - Alexandra5S5 : RT @giovanniscaccia: I 2 che hanno vinto sono loro, chi ha perso è la #EUROPADISUNITA chi ne pagherà le conseguenze maggiori è la nostra p… - simoventurini1 : RT @NonUnodiMeno: SVOLTA EPOCALE: ARMI LETALI ITALIANE COMPRESE I MISSILI ALL'UCRAINA. NON IN MIO NOME!NE' IN NOME DELL'ART 11 DELLA COSTIT… - ElenaHileg : RT @NonUnodiMeno: SVOLTA EPOCALE: ARMI LETALI ITALIANE COMPRESE I MISSILI ALL'UCRAINA. NON IN MIO NOME!NE' IN NOME DELL'ART 11 DELLA COSTIT… - maresml : RT @NonUnodiMeno: SVOLTA EPOCALE: ARMI LETALI ITALIANE COMPRESE I MISSILI ALL'UCRAINA. NON IN MIO NOME!NE' IN NOME DELL'ART 11 DELLA COSTIT… -

Ultime Notizie dalla rete : svolta epocale Ma quale energia nel nostro futuro? ... appoggiandosi a portati culturali puramente strumentali, (democratico e totalitario) hanno dimostrato di possedere gli strumenti per una svolta epocale in campo ambientale, e di porre quindi l'uomo ...

'L'Eredità', valigie pronte per Flavio Insinna. Clamorosa decisione della RAI: chi lo sostituirà 'L'Eredità'. Il popolare quiz show vedrà presto un cambiamento di capitano. Addio al presentatore Flavio Insinna e benvenuto a un altro personaggio molto amato dal pubblico Svolta epocale all'interno del quiz show più longevo della televisione italiana, 'L'Eredità' . Il programma va in onda senza interruzioni dal lontano 2002. Il primo a prenderne le redini fu Amadeus. ...

I referendum e la svolta epocale ilGiornale.it FIFA 23, attese grandi novità: le prime anticipazioni scatenano i fan Sono uscite le prime indiscrezioni su FIFA 23: le principali novità della prossima edizione del videogioco più famoso di calcio.

I green bond del Credem convincono all’investimento le società di asset management L’emissione del ‘green bond’ è uno dei modi - per il Gruppo Credem - per dare la possibilità alle imprese di contribuire coi loro comportamenti alla salvaguardia del pianeta e allo sviluppo di modelli ...

... appoggiandosi a portati culturali puramente strumentali, (democratico e totalitario) hanno dimostrato di possedere gli strumenti per unain campo ambientale, e di porre quindi l'uomo ...'L'Eredità'. Il popolare quiz show vedrà presto un cambiamento di capitano. Addio al presentatore Flavio Insinna e benvenuto a un altro personaggio molto amato dal pubblicoall'interno del quiz show più longevo della televisione italiana, 'L'Eredità' . Il programma va in onda senza interruzioni dal lontano 2002. Il primo a prenderne le redini fu Amadeus. ...Sono uscite le prime indiscrezioni su FIFA 23: le principali novità della prossima edizione del videogioco più famoso di calcio.L’emissione del ‘green bond’ è uno dei modi - per il Gruppo Credem - per dare la possibilità alle imprese di contribuire coi loro comportamenti alla salvaguardia del pianeta e allo sviluppo di modelli ...