La svolta anti putiniana della Lega rivela tutte le fragilità del Carroccio (Di martedì 1 marzo 2022) Il visegretario della Lega Lorenzo Fontana si dice "allibito" dalla guerra scatenata da Putin. Lui che ha sempre considerato il presidente russo "un tattico molto acuto. Però, l’aggressione all’Ucraina è per me incomprensibile. Oltre che pericolosissima". Insomma con quest'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera il numero due di Salvini porta avanti quella strategia di allontanamento da Mosca che almeno sgombri il campo dagli spettri che fanno percepire il Carroccio come in uno stato di ambiguità: del resto, come abbiamo raccontato sul Foglio, ufficialmente Lega e Russia Unita, il partito di Putin, sono ancora Legati da un accordo di collaborazione sottoscritto nel marzo 2017. Per questo l'ex ministro per le Disabilità e per gli Affari europei sente il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) Il visegretarioLorenzo Fontana si dice "allibito" dalla guerra scatenata da Putin. Lui che ha sempre considerato il presidente russo "un tattico molto acuto. Però, l’aggressione all’Ucraina è per me incomprensibile. Oltre che pericolosissima". Insomma con quest'intervista rilasciata oggi al CorriereSera il numero due di Salvini porta avquella strategia di allontanamento da Mosca che almeno sgombri il campo dagli spettri che fanno percepire ilcome in uno stato di ambiguità: del resto, come abbiamo raccontato sul Foglio, ufficialmentee Russia Unita, il partito di Putin, sono ancorati da un accordo di collaborazione sottoscritto nel marzo 2017. Per questo l'ex ministro per le Disabilità e per gli Affari europei sente il ...

'Putin è sempre stato un tattico molto acuto, ma questa aggressione per me è incomprensibile', dice il vicesegretario Fontana. Le capriole di Salvini e la faticosa strategia di allontanamento da Mosca ...

Calcio: Fiorentina. Cabral insidia Piatek nell'attacco anti-Juve Italiano studia la formazione per la semifinale di Coppa Italia: torna Milenkovic FIRENZE (ITALPRESS) - Seduta di allenamento incentrata ...

Russia: svolta anti-Putin, élite politica e imprenditoriale in rivolta. I nomi Russia, l'ex moglie e la figlia del portavoce di Putin, Dmitry Peskov, si sono unite al coro contro la guerra in Ucraina Cresce l'opposizione interna a Vladimir Putin. Un numero crescente dell'élite p ...

Russia, l'ex moglie e la figlia del portavoce di Putin, Dmitry Peskov, si sono unite al coro contro la guerra in Ucraina Cresce l'opposizione interna a Vladimir Putin. Un numero crescente dell'élite p ...