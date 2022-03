La sua nuova realtà è | purtroppo | la stessa che coinvolge milioni di persone | tra chi è in fuga verso un porto sicuro e chi invece rimane sotto le bombe

Leggi su iodonna

(Di martedì 1 marzo 2022) «Gli invasori moriranno in questa nostra terra! E tutto il mondo lo vedrà». Anastasiia Lenna, ex miss Ucraina, sul suo profilo Instagram, in divisa militare esorta il suo popolo a combattere per cacciare l’invasore. Una metamorfosi rapida che ha portato la reginetta di bellezza a trasformarsi in soldatessa per difendere la sua Ucraina. Leggi anche › Guerra in Ucraina, l’appello di Natasha Stefanenko: «Mettete da parte l’orgoglio, non giocate a chi è più forte» ...