La storia dell’influencer russa che mostra su TikTok come far ripartire un carro armato abbandonato

Un video che nel giro di poche ore ha quasi raggiunto le 9 milioni di visualizzazioni. A pubblicarlo è stata Nastya Tyman, una nota influencer russa che si occupa di meccanica e automobili. Nel filmato si mostra come riuscire ad avviare o far ripartire un carro armato abbandonato in strada. Un tema molto attinente a quel che sta accadendo negli ultimi giorni in Ucraina, con alcuni mezzi militari russi che sono stati rimasti bloccati dalla fine del carburante mentre si dirigevano, da tutte le latitudini, verso le principali città ucraine. Ma quel filmato, diventato virale, in realtà è molto vecchio.

