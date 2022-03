La sfilata Off-White, l’ultima di Abloh, era un «giro sull’astronave della Terra» (Di martedì 1 marzo 2022) Da sinista: Blanco, Bella Hadid, Kaia Gerber e Cindy Crawford in passerella e in front-row da Off-White. Virgil Abloh c‘è. Le sue idee si concretizzano ora sulla Terra tramite una porta, un luogo dell’anima, da cui le sue creazioni escono, una a una, con passo solenne. Come fosse un rituale. È la sua collezione (postuma) a inaugurare la Paris Fashion Week, e tutto fa pensare a una sorta di sogno, ultraterreno, a occhi aperti. Non a caso, Virgil Abloh era un sognatore. Un direttore creativo eclettico e inclusivo, DJ, architetto, pensatore multitasking e portavoce della comunità nera. Un uomo che le ali, che le regole le rompeva, con una certa aplomb. «Era un uomo che non era legato alla Terra», come precisa giustamente oggi Vogue Us. «Quindi ha molto senso che dalla sua improvvisa ... Leggi su amica (Di martedì 1 marzo 2022) Da sinista: Blanco, Bella Hadid, Kaia Gerber e Cindy Crawford in passerella e in front-row da Off-. Virgilc‘è. Le sue idee si concretizzano ora sullatramite una porta, un luogo dell’anima, da cui le sue creazioni escono, una a una, con passo solenne. Come fosse un rituale. È la sua collezione (postuma) a inaugurare la Paris Fashion Week, e tutto fa pensare a una sorta di sogno, ultraterreno, a occhi aperti. Non a caso, Virgilera un sognatore. Un direttore creativo eclettico e inclusivo, DJ, architetto, pensatore multitasking e portavocecomunità nera. Un uomo che le ali, che le regole le rompeva, con una certa aplomb. «Era un uomo che non era legato alla», come precisa giustamente oggi Vogue Us. «Quindi ha molto senso che dalla sua improvvisa ...

Advertising

blancofanacc : Blanco alla sfilata di Off White a Parigi ieri sera. - kekkaciancio : RT @frebbis: Io che fingo che non mi interessi delle foto di Mahmood e Blanco alla sfilata di Off White così ne escono di più - helennnnn_5 : RT @frebbis: Io che fingo che non mi interessi delle foto di Mahmood e Blanco alla sfilata di Off White così ne escono di più - GioiaRemoli : RT @frebbis: Io che fingo che non mi interessi delle foto di Mahmood e Blanco alla sfilata di Off White così ne escono di più - Mestanaccount1 : RT @blancofanacc: Blanco alla sfilata di Off White a Parigi. (Per ora girano solo queste foto ??) -