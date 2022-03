La sfilata di Off White alla Paris Fashion Week è stato un delicato omaggio a Virgil Abloh e alla moda (Di martedì 1 marzo 2022) Ieri sera al Palais Brongniart, che è stato la sede della borsa valori di Parigi fino al 1998 e che per questo è conosciuto da tutti come Palais de la Bourse, si è svolta la prima sfilata di Off-White dopo la scomparsa di Virgil Abloh, che aveva fondato il brand a Milano nel 2012 e che ne è sempre stato il direttore creativo fino al 28 novembre 2021, quando è morto dopo una lunga malattia affrontata privatamente. Quella location non è evidentemente casuale. È infatti fuori da quel palazzo, mentre all’interno si stava svolgendo una sfilata di Comme des Garçons, che nel 2009 è stata scattata questa foto di Tommy Ton in cui si vedono Kanye West e lo stesso Abloh insieme ad altri amici. Il mondo della moda, nel 2009 era lontano anni luce ... Leggi su gqitalia (Di martedì 1 marzo 2022) Ieri sera al Palais Brongniart, che èla sede della borsa valori di Parigi fino al 1998 e che per questo è conosciuto da tutti come Palais de la Bourse, si è svolta la primadi Off-dopo la scomparsa di, che aveva fondato il brand a Milano nel 2012 e che ne è sempreil direttore creativo fino al 28 novembre 2021, quando è morto dopo una lunga malattia affrontata privatamente. Quella location non è evidentemente casuale. È infatti fuori da quel palazzo, mentre all’interno si stava svolgendo unadi Comme des Garçons, che nel 2009 è stata scattata questa foto di Tommy Ton in cui si vedono Kanye West e lo stessoinsieme ad altri amici. Il mondo della, nel 2009 era lontano anni luce ...

