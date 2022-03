La Russia perde anche i Mondiali di Volley: tutte le conseguenze a livello sportivo (Di martedì 1 marzo 2022) La rassegna mondiale è stata tolta alla Russia La Russia perde anche i Mondiali di Volley in programma dal 26 agosto all’11 settembre. Questa è solo l’ultima delle manifestazioni sportive e degli eventi tolti al paese di Putin. La decisione è stata resa nota oggi dal Board della FIVB (Federazione internazionale) in accordo con il Comitato Organizzatore Locale e la Federazione Russa di pallavolo. La FIVB rende poi noto che è al lavoro per trovare un paese (o più paesi) ospitante che possa garantire il regolare svolgimento della manifestazione in un clima di pace e serenità. “La decisione di spostare la sede dei Campionati del Mondo Maschili da parte della FIVB ci trova pienamente d’accordo – ha commentato il presidente federale Giuseppe Manfredi -. Come Federazione Italiana Pallavolo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) La rassegna mondiale è stata tolta allaLadiin programma dal 26 agosto all’11 settembre. Questa è solo l’ultima delle manifestazioni sportive e degli eventi tolti al paese di Putin. La decisione è stata resa nota oggi dal Board della FIVB (Federazione internazionale) in accordo con il Comitato Organizzatore Locale e la Federazione Russa di pallavolo. La FIVB rende poi noto che è al lavoro per trovare un paese (o più paesi) ospitante che possa garantire il regolare svolgimento della manifestazione in un clima di pace e serenità. “La decisione di spostare la sede dei Campionati del Mondo Maschili da parte della FIVB ci trova pienamente d’accordo – ha commentato il presidente federale Giuseppe Manfredi -. Come Federazione Italiana Pallavolo ...

