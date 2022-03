La Russia in avanzata su Kherson | potrebbe essere la svolta della guerra

Leggi su it.insideover

(Di martedì 1 marzo 2022) Quella mediatica è unanella. Ed è per questo che, in questi giorni di conflitto in Ucraina, è sempre stato molto difficile capire in modo preciso la situazione sul campo. Gli ucraini filmano di tutto: carri conquistati, prigionieri arrestati, combattimenti per strada nelle città. I russi, invece, non filmano nulla. E le uniche InsideOver.