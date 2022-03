La reunion delle super modelle alla Paris Fashion Week (Di martedì 1 marzo 2022) In occasione della Paris Fashion Week, il brand Off-White ha reso omaggio al suo fondatore prematuramente scomparso. Per Virgil Abloh, tantissime top model hanno preso parte alla sfilata. In passerella si susseguono nomi che hanno impreziosito la moda anni ’90 come Naomi Campbell e Cindy Crawford. Virgil Abloh è venuto a mancare verso la fine … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 1 marzo 2022) In occasione della, il brand Off-White ha reso omaggio al suo fondatore prematuramente scomparso. Per Virgil Abloh, tantissime top model hanno preso partesfilata. In passerella si susseguono nomi che hanno impreziosito la moda anni ’90 come Naomi Campbell e Cindy Crawford. Virgil Abloh è venuto a mancare verso la fine … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

peachfra : RT @RQuadrano: Boh, la storia della reunion delle fake twins la trovo goffa, improvvida #upas - RQuadrano : Boh, la storia della reunion delle fake twins la trovo goffa, improvvida #upas - sveistrippin : mi ha ricontattato la mia prof delle medie per dire che voleva fare una reunion della classe ma non sa che a me sta… - 1vs100tw : @CIAfra73 @Federic01996 @MiChiamoFranco Con la scusa della reunion con la conduttrice delle iene - vally_vane : Le reunion dei ragazzi che faranno fuori dalla scuola molto più interessanti delle puntate di #amici21 -