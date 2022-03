La regina Elisabetta e le giornate in famiglia, il Covid è alle spalle (Di martedì 1 marzo 2022) Secondo il Daily Mail, Sua Maestà sarebbe ormai guarita, tanto che domenica avrebbe trascorso il pomeriggio a Frogmore Cottage con William, Kate, i baby Cambridge, la principessa Beatrice e la piccola Sienna: «Gli impegni online cancellati? Nessun allarme, solo un po' di raucedine post virus» Leggi su vanityfair (Di martedì 1 marzo 2022) Secondo il Daily Mail, Sua Maestà sarebbe ormai guarita, tanto che domenica avrebbe trascorso il pomeriggio a Frogmore Cottage con William, Kate, i baby Cambridge, la principessa Beatrice e la piccola Sienna: «Gli impegni online cancellati? Nessun allarme, solo un po' di raucedine post virus»

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta No a guerra e razzismo: Harry e Meghan premiati per l'impegno sociale 'Penso si possa affermare con sicurezza che provengo da un background molto diverso dalla mia incredibile moglie - ha detto il nipote della regina Elisabetta - le nostre vite, però si sono unite per ...

Covid: Elisabetta II sta meglio,riappare in udienze virtuali Primi segnali positivi per Elisabetta II dopo il contagio da Covid annunciato oltre una settimana fa dalla corte britannica. La quasi 96enne regina dei record è riapparsa in queste ore in video per due udienze virtuali dal ...

Storia del primo ritratto da regina di Elisabetta II Vanity Fair Italia Elisabetta II sta meglio, la regina riappare nelle udienze virtuali Primi segnali di guarigione per Elisabetta II dopo il contagio da Covid-19 annunciato oltre una settimana fa dalla corte britannica. La quasi 96enne regina dei record è riapparsa in queste ore in vide ...

La Regina Elisabetta ha superato il Covid? L’indizio La Regina Elisabetta avrebbe superato il Covid visto che secondo il Daily Mail la scorsa domenica l’avrebbe trascorsa vicino Windsor con nipoti e bis-nipoti.

