La prodezza di Maradona contro la Sampdoria – 1 marzo 1987 – VIDEO (Di martedì 1 marzo 2022) Il 1° marzo 1987, durante il match del San Paolo tra Napoli e Sampdoria, Diego Armando Maradona segna un gol da fenomeno assoluto Un colpo di genio assoluto. Così si potrebbe sintetizzare la prodezza realizzata da Diego Armando Maradona in quel lontano 1 marzo 1987. Al San Paolo si affrontano, per la 20° giornata di Serie A, Napoli e Sampdoria. I blucerchiati, allenati da Vujadin Boskov, sono una delle squadre più insidiose del campionato e vantano in rosa campioni del calibro di Vialli, Mancini e Ganz, ma arrivano da due pareggi consecutivi a reti inviolate e sono in cerca di punti preziosi. I partenopei, allenati da Ottavio Bianchi, sono invece in piena corsa scudetto e cercano una vittoria per tenere viva la lotta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Il 1°, durante il match del San Paolo tra Napoli e, Diego Armandosegna un gol da fenomeno assoluto Un colpo di genio assoluto. Così si potrebbe sintetizzare larealizzata da Diego Armandoin quel lontano 1. Al San Paolo si affrontano, per la 20° giornata di Serie A, Napoli e. I blucerchiati, allenati da Vujadin Boskov, sono una delle squadre più insidiose del campionato e vantano in rosa campioni del calibro di Vialli, Mancini e Ganz, ma arrivano da due pareggi consecutivi a reti inviolate e sono in cerca di punti preziosi. I partenopei, allenati da Ottavio Bianchi, sono invece in piena corsa scudetto e cercano una vittoria per tenere viva la lotta ...

