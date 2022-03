La prima foto del figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito (Di martedì 1 marzo 2022) Denise Esposito ha dato alla luce il quinto figlio di Gigi D’Alessio il 24 gennaio e solo dopo più di un mese ha pubblicato la prima foto. E’ stato Gigi D’Alessio un mese fa ad annunciare la nascita del suo bambino, del piccolo Francesco, scegliendo il cartoncino con le informazioni del bebè appena nato. Peso, Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 1 marzo 2022)ha dato alla luce il quintodiil 24 gennaio e solo dopo più di un mese ha pubblicato la. E’ statoun mese fa ad annunciare la nascita del suo bambino, del piccolo Francesco, scegliendo il cartoncino con le informazioni del bebè appena nato. Peso,

