La polemica su Sangiovanni che paragona i termometri laser alle armi in Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) "Non volano farfalle", ma solo polemiche. Un recente post pubblicato su Twitter ha sollevato una serie di critiche nei confronti di Sangiovanni. Tutto parte da una foto (e da un commento) pubblicato dal giovanissimo cantante vicentino. Un paragone tra i termometri laser – usati diffusamente dall'inizio dell'emergenza sanitaria e divenuti simbolo della pandemia – e la situazione in Ucraina. Quel parallelo tra le "pistole" per misurare e misurarsi la temperatura e quelle utilizzate nel conflitto non poteva che provocare una polemica. siamo corsi a queste armi due anni fa come se fosse un anticipazione di ciò che sarebbe venuto subito dopo pic.twitter.com/CXxRJGWiSo — Sangiovanni (@sangiovann1) February 28, ...

