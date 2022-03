La nuova voce di Siri sarà gender neutral (Di martedì 1 marzo 2022) Con l’uscita del prossimo iOS 15.4, Siri potrebbe cambiare voce. La nuova versione dell’assistente digitale di iPhone e iPad potrebbe superare la divisione tra voce maschile e voce femminile, scegliendo la strada del gender neutral. Secondo gli addetti ai lavori che seguono da vicino il lavoro di Apple, la Mela avrebbe lavorato a stretto contatto con la comunità LGBT+ per realizzare un timbro vocale che non sia né di un uomo né di una donna, ma di genere neutro. Insomma, una voce che non sia connotata sulla base di un genere o di un tipo di identità univoco ma piuttosto un tono che vada oltre le singole interpretazioni. «Siamo entusiasti di offrire agli anglofoni una nuova voce di Siri, dando loro più ... Leggi su gqitalia (Di martedì 1 marzo 2022) Con l’uscita del prossimo iOS 15.4,potrebbe cambiare. Laversione dell’assistente digitale di iPhone e iPad potrebbe superare la divisione tramaschile efemminile, scegliendo la strada del. Secondo gli addetti ai lavori che seguono da vicino il lavoro di Apple, la Mela avrebbe lavorato a stretto contatto con la comunità LGBT+ per realizzare un timbro vocale che non sia né di un uomo né di una donna, ma di genere neutro. Insomma, unache non sia connotata sulla base di un genere o di un tipo di identità univoco ma piuttosto un tono che vada oltre le singole interpretazioni. «Siamo entusiasti di offrire agli anglofoni unadi, dando loro più ...

