La multinazionale Mondelez International lancia la settimana corta in Italia | si lavorerà per 4 | 5 giorni su sette

(Di martedì 1 marzo 2022) Il gruppo, una delle più grandi multinazionali statunitensi hato lalavorativaper suoi uffici di Milano: a partire da marzo ci sarà la possibilità di redistribuire le oreli di lavoro su 4,5lavorativi. Il nuovo modello di organizzazione lavorativo del gruppoprevede la possibilità di scegliere se lavorare regolarmente in presenza negli uffici di Milano o se alternare il lavoro in presenza con duealladi smart-working. Infine, sarà data ai dipendenti la possibilità di pianificare le proprie ferie annuali individualmente senza imposizioni da parte dell’azienda. La nuova organizzazione lavorativa chiamata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : multinazionale Mondelez

Il Fatto Quotidiano

Settimana lavorativa corta: la novità allaDa marzo i lavoratori della... presidente e ad delladell'alimentare in Italia - con il lockdown siamo passati allo smart ...A rivelarlo è uno studio condotto online nel periodo compreso tra il 5 e il 27 ottobre 2021 da parte dellaInternational in collaborazione con The Harris Poll che ha coinvolto ...Dal primo marzo Mondelez sperimenterà un modello di lavoro che prevede le 39 ore settimanali e lo stesso stipendio ma il venerdì si finisce ...Cresce nel mondo il consumo di snack al punto che ormai 2 consumatori su 3 li preferiscono al pasto tradizionale (64%, +5% rispetto al 2019). Una tendenza, quella dello “snacking”, diffusa soprattutto ...