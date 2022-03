‘La Legge per Tutti’, dal 3 marzo in libreria la guida pratica per capire le leggi italiane (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Uscirà in libreria il 3 marzo ‘La Legge per Tutti – Il libro di diritto che parla la tua lingua’ edito da Gribaudo per il gruppo Feltrinelli e firmato dall’avvocato Angelo Greco, fondatore e direttore de ‘La Legge per Tutti’, sito di informazione legale e ormai punto di riferimento sulle più disparate questioni giuridiche?. E così come il sito e i video su YouTube del suo autore, il volume – strutturato in Faq per macroargomenti – promette di spiegare con semplicità e chiarezza i tanti temi trattati: dal divorzio al testamento, passando per l’affitto alle questioni condominiali fino a bollette e multe, il libro svelerà il mondo della Legge attraverso risposte e tutorial pratici. “Dico sempre che se parli in modo tecnico ti capisce solo l’avvocato, se parli in modo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Uscirà inil 3‘Laper Tutti – Il libro di diritto che parla la tua lingua’ edito da Gribaudo per il gruppo Feltrinelli e firmato dall’avvocato Angelo Greco, fondatore e direttore de ‘Laper, sito di informazione legale e ormai punto di riferimento sulle più disparate questioni giuridiche?. E così come il sito e i video su YouTube del suo autore, il volume – strutturato in Faq per macroargomenti – promette di spiegare con semplicità e chiarezza i tanti temi trattati: dal divorzio al testamento, passando per l’affitto alle questioni condominiali fino a bollette e multe, il libro svelerà il mondo dellaattraverso risposte e tutorial pratici. “Dico sempre che se parli in modo tecnico ti capisce solo l’avvocato, se parli in modo ...

Advertising

GiovaQuez : Il Parlamento di Riga ha votato all'unanimità una legge che consentirà ai volontari lettoni di combattere legalment… - borghi_claudio : @etventadv Che per i Siriani non c'è stata nessuna missione per 'andarli a prendere' o farli arrivare tra i confini… - borghi_claudio : @mauroscorpio24 La nostra legge è fatta così. Forse non lo sapevate ma per esempio fino al 18 febbraio eravamo in s… - beeefairyy : RT @factanza: La Presidente della commissione Europea #UrsulavonderLeyen “Questo è uno scontro tra lo Stato di diritto. E la legge del fuc… - GhironiQuinto : RT @DiegoFusaro: 'I media di proprietà dello Stato russo, Russia Today, Sputnik e le loro affiliate 'non potranno più diffondere le loro bu… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘La Legge Fabio Picchi, Paolo Hendel legge una sua poesia e rende omaggio allo chef: “Una delle tante cose belle… Il Fatto Quotidiano