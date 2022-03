La Juventus sceglie il vice Vlahovic: lo ‘porta’ Kean (Di martedì 1 marzo 2022) Allegri chiede un vice Vlahovic per il prossimo anno: Kean è la carta per arrivare al bomber che milita in Serie A, la proposta bianconera Devastante. Dusan Vlahovic ha impiegato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 1 marzo 2022) Allegri chiede unper il prossimo anno:è la carta per arrivare al bomber che milita in Serie A, la proposta bianconera Devastante. Dusanha impiegato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sceglie Atalanta - Sampdoria 4 - 0, la Dea passeggia nella Monday night I bergamaschi salgono a 47 punti, a - 3 dalla Juventus quarta, con una partita ancora da recuperare. in emergenza nel reparto offensivo, perde anche Malinovskyi nel riscaldamento e sceglie il 4 - 2 -...

27esima giornata di Serie A, al Castellani la Juventus supera 3 - 2 l'Empoli Andreazzoli sceglie Di Francesco con Bajrami e Pinamonti, al centro della difesa c'è Luperto con Ismajli; Juventus col 4 - 4 - 2 con Kean e Vlahovic in avanti. Juventus subito pericolosa , con Danilo ...

