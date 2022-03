La Haas è un caso: il team di F1 americano finanziato dagli oligarchi perderà il suo pilota russo (Di martedì 1 marzo 2022) La Haas è americana, più o meno. Corre in Formula 1 con licenza Usa, ha stabilimenti a Kannapolis in North Carolina e Banbury nel Regno Unito, ma è finanziata dagli oligarchi russi. E ora, con la crisi in Ucraina è al centro di un “caso”. Come la mettono ora quelli della Fia? A breve salterà Nikita Mazepin, che il Mundo definisce “il pilota più odiato della griglia”. La scorsa settimana – racconta il quotidiano spagnolo – sulla terrazza ospitality del team sul circuito di Montmeló non c’era papà Dimitry Mazepin, solitamente onnipresente. L’amministratore delegato di Uralkali, uno dei colossi dell’industria chimica russa, main sponsor della Haas aveva appena incontrato, insieme ad altri 37 oligarchi, il presidente russo Vladimir Putin. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Laè americana, più o meno. Corre in Formula 1 con licenza Usa, ha stabilimenti a Kannapolis in North Carolina e Banbury nel Regno Unito, ma è finanziatarussi. E ora, con la crisi in Ucraina è al centro di un “”. Come la mettono ora quelli della Fia? A breve salterà Nikita Mazepin, che il Mundo definisce “ilpiù odiato della griglia”. La scorsa settimana – racconta il quotidiano spagnolo – sulla terrazza ospitality delsul circuito di Montmeló non c’era papà Dimitry Mazepin, solitamente onnipresente. L’amministratore delegato di Uralkali, uno dei colossi dell’industria chimica russa, main sponsor dellaaveva appena incontrato, insieme ad altri 37, il presidenteVladimir Putin. ...

Advertising

napolista : La #Haas è un caso: il team di F1 americano finanziato dagli oligarchi perderà il suo pilota russo El Mundo: Nikit… - sportface2016 : #F1, scoppia il caso #Haas: la #Fia potrebbe escludere #Mazepin - vockstarr : @Antikimmichismo ah okok, ma in questo caso la haas chi potrebbe prendere come pilota? - enricopirina : Nel caso Mazepin non sarà più pilota Haas la Ferrari deve fare il possibile per metterci Antonio Giovinazzi - ToriItaliani : Se la Haas oltre a rimuovere ogni logo di Ural Kali vuole togliere anche qualche pilota a essi collegati, il Red Bu… -

Ultime Notizie dalla rete : Haas caso Crisi Ucraina: tolti alla Russia i Mondiali maschili di volley. Taekwondo, ritirata la cintura nera a Putin F1, caso Haas: Fia medita esclusione di Mazepin La crisi in Ucraina ha colpito in pieno la Haas, team di Formula 1 con licenza americana ma finanziato dai russi. Una squadra con stabilimenti a ...

Bello vedere i F.1 boys parlare della guerra ...concentrarmi su ciò che POSSO controllare lavorando sodo e facendo del mio meglio per il team Haas . non hanno alcun problema non solo a rendere noto il proprio pensiero ma anche, nel caso, a ...

F1, scoppia il caso Haas: la Fia potrebbe escludere Mazepin SPORTFACE.IT F1, scoppia il caso Haas: la Fia potrebbe escludere Mazepin F1, scoppia il caso Haas: la FIA potrebbe escludere Nikita Mazepin. Decisione attesa in giornata, ecco tutti i dettagli ...

Clarkson-Haas, botta e risposta su Mazepin Nikita Mazepin. Ad esempio, l’ex presentatore di Top Gear Jeremy Clarkson ha offeso apertamente il #9: “Nikita Mazepin, ritardato del c***o. La cosa migliore è non farci caso, Nikita non ha nulla a ch ...

F1,: Fia medita esclusione di Mazepin La crisi in Ucraina ha colpito in pieno la, team di Formula 1 con licenza americana ma finanziato dai russi. Una squadra con stabilimenti a ......concentrarmi su ciò che POSSO controllare lavorando sodo e facendo del mio meglio per il team. non hanno alcun problema non solo a rendere noto il proprio pensiero ma anche, nel, a ...F1, scoppia il caso Haas: la FIA potrebbe escludere Nikita Mazepin. Decisione attesa in giornata, ecco tutti i dettagli ...Nikita Mazepin. Ad esempio, l’ex presentatore di Top Gear Jeremy Clarkson ha offeso apertamente il #9: “Nikita Mazepin, ritardato del c***o. La cosa migliore è non farci caso, Nikita non ha nulla a ch ...