La guerra “totale” di Putin | lo zar è a un punto di non ritorno | cosa può fermarlo

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 1 marzo 2022) E’ un leader sempre più solo, Vladimir. Si aggira tra le tenebre del Novecento. L’ex grigio funzionario del Kgb è chiuso nel Gran Palazzo del Cremlino come in una fortezza, assediato dai suoi fantasmi e da quelli della storia. A tenerlo in ostaggio è un’ossessione grande quanto il Muro di Berlino: riportare il tempo indietro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.