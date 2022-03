La guerra si sposta in Europa: marinaio ucraino affonda lo yacht del produttore di armi russo a Maiorca (video) (Di martedì 1 marzo 2022) La guerra tra Russia e Ucraina si sposta nei mari europei, dove si consuma il primo atto di sabotaggio collaterale al conflitto che divampa a est. Un marinaio ucraino è stato fermato a Maiorca, in Spagna, per aver tentato di affondare lo yacht di un miliardario russo. “Non rimpiango nulla di quello che ho fatto e lo rifarei. Il proprietario di questa nave è un criminale che si guadagna da vivere vendendo armi che ora stanno uccidendo gli ucraini”, ha detto l’uomo davanti al giudice. Il marinaio ucraino ha confessato: “Colpa della guerra dei russi…” Lo yacht, il Lady Anastasia, ha un valore di circa 7 milioni di euro ed è di proprietà di Alexander Mikheev, ex capo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) Latra Russia e Ucraina sinei mari europei, dove si consuma il primo atto di sabotaggio collaterale al conflitto che divampa a est. Unè stato fermato a, in Spagna, per aver tentato dire lodi un miliardario. “Non rimpiango nulla di quello che ho fatto e lo rifarei. Il proprietario di questa nave è un criminale che si guadagna da vivere vendendoche ora stanno uccidendo gli ucraini”, ha detto l’uomo davanti al giudice. Ilha confessato: “Colpa delladei russi…” Lo, il Lady Anastasia, ha un valore di circa 7 milioni di euro ed è di proprietà di Alexander Mikheev, ex capo ...

