La guerra in Ucraina raccontata da chi la vive: il miracolo del piccolo "Kyiv Independent" (Di martedì 1 marzo 2022) Ha solamente tre mesi, pochi soldi, nessun "potere forte" a coprire le spalle eppure riesce a raccontare con autorevolezza ciò che accade in questi giorni tra Russia e Ucraina. E' il piccolo miracolo riuscito al Kyiv ... Leggi su europa.today (Di martedì 1 marzo 2022) Ha solamente tre mesi, pochi soldi, nessun "potere forte" a coprire le spalle eppure riesce a raccontare con autorevolezza ciò che accade in questi giorni tra Russia e. E' ilriuscito al ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - Rosita14806327 : RT @fratotolo2: #Donbass, i soldati ucraini catturati dai miliziani filorussi vengono portati al 'Vicolo degli Angeli', un memoriale per ri… - ninoBertolino : RT @Simo_Dal: Il #soprano russo Anna Netrebko: «Obbligare gli #artisti, o qualsiasi personaggio pubblico, a dare voce alle proprie opinioni… -