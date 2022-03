«La guerra è più importante della fashion week» scrivono sui social. La risposta di Valentina Ferragni: «La moda dà lavoro a milioni di persone» (Di martedì 1 marzo 2022) Valentina Ferragni non ci sta. La sorella di Chiara Ferragni è stata attaccata sui social per aver continuato a lavorare durante la fashion week nonostante il conflitto russo-ucraino. Durante la settimana milanese della moda, infatti, l’influencer ha continuato a condividere post e foto in cui appare in posa per diversi brand. Suscitando non pochi commenti tra i follower. Ai quali ha risposto tra le stories di Instagram. ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 marzo 2022)non ci sta. La sorella di Chiaraè stata attaccata suiper aver continuato a lavorare durante lanonostante il conflitto russo-ucraino. Durante la settimana milanese, infatti, l’influencer ha continuato a condividere post e foto in cui appare in posa per diversi brand. Suscitando non pochi commenti tra i follower. Ai quali ha risposto tra le stories di Instagram. ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - giosescordo1 : Ma I cosiddetti terroristi orientali che tagliano teste sono stati sospesi perché spovvisti di green pass? O alcuni… - VespaioIl : @mrctrdsh Depotenziare la Russia economicamente eliminando la loro fonte principale di reddito: il gas La morte pe… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra più South Park: il conflitto tra Russia e Ucraina protagonista del prossimo episodio South Park ha sempre parlato dei temi più attuali, dalla pandemia alle elezioni statunitensi, e nel prossimo episodio, affronterà il ... intitolato 'Back to the Cold War' ( Ritorno alla Guerra Fredda ) ...

Così si muovono le criptovalute in tempo di guerra. E no, gli utenti non sono affatto neutrali Mentre l'occidente lavora per isolare sempre più la Russia, il timore è che il paese cerchi soluzioni alternative attraverso la blockchain. E ...che collidono Così anche la Bielorussia entra in guerra ...

Mikhail Khodorkovsky: “Putin non è più razionale. Con sanzioni dure può perdere il potere” La Repubblica South Park ha sempre parlato dei temiattuali, dalla pandemia alle elezioni statunitensi, e nel prossimo episodio, affronterà il ... intitolato 'Back to the Cold War' ( Ritorno allaFredda ) ...Mentre l'occidente lavora per isolare semprela Russia, il timore è che il paese cerchi soluzioni alternative attraverso la blockchain. E ...che collidono Così anche la Bielorussia entra in...