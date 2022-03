La Giudice | tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova serie Netflix

(Di martedì 1 marzo 2022) La, ecco di cosa parla lauscita il 25 febbraio. Dal 25 febbraio 2022 è disponibile sul catalogolatv coreana La, un legal drama in dieci episodi diretto dal regista Jong-Chan Hong. Laparla di Sim Eun-seok (Kim Hye-Soo), unaa latere appena nominata dal tribunale minorile del distretto di Yeonhwa per occuparsi di casi di giovanissimi criminali ai margini della società. Intransigente e pienamente convinta del disprezzo che lei stessa prova nei confronti di quei minorenni, la donna si ritrova in mano storie delicate dalla non facile risoluzione che le fanno cambiare punto di vista. LaLapone al centro la leggetutela ...

Advertising

Havlsey94 : RT @carpediem_who: La neo avvocata che vuole fare tutto secondo la legge e trovare la verità quando arriverà a capire di essere stata usata… - _FedericaHere_ : RT @carpediem_who: La neo avvocata che vuole fare tutto secondo la legge e trovare la verità quando arriverà a capire di essere stata usata… - SimonaCroisette : RT @carpediem_who: La neo avvocata che vuole fare tutto secondo la legge e trovare la verità quando arriverà a capire di essere stata usata… - carpediem_who : La neo avvocata che vuole fare tutto secondo la legge e trovare la verità quando arriverà a capire di essere stata… - dmetri28 : Non lo vedo molto pratico a nascondere le prove il giudice. Fa tutto alla luce del sole. #VostroOnore -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice tutto

Corriere dello Sport

Ilsportivo ha poi condannato a pagare una ammenda di 20.000 euro allo Spezia "per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, rivolto numerosi e gravi insulti nei confronti del ...Le sue parole però hanno scatenato alcune reazioni sui social, non delpositive . Christian ... Il, infatti, gli ha consigliato di alzare un po' lo sguardo mentre balla; lui, dal canto suo,...Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato le decisioni relative all’ultima giornata di campionato. Sono in totale sette i calciatori squalificati, uno per due turni. Multati anche tre club. Si ...Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni disciplinari. Sono sei i calciatori squalificati per la 28esima giornata.