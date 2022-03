La Fiorentina ai tifosi: «Evitiamo cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura» (Di martedì 1 marzo 2022) La Fiorentina ha diramato un comunicato per ringraziare i tanti tifosi che affolleranno lo stadio per la partita di Coppa Italia contro la Juventus in programma domani sera ma anche per lanciare un monito ai tifosi stessi: far sentire la vicinanza e l’amore per i colori viola senza cori razzisti e discriminatori. Probabilmente, la cosa nasce a causa degli striscioni con cui i tifosi della Fiorentina tappezzarono la città dopo l’addio di Vlahovic, apostrofato dagli ultras “zingaro di merda”. Domani Vlahovic torna a Firenze da avversario. Il comunicato: La Fiorentina ringrazia i tantissimi tifosi che saranno allo stadio accanto alla squadra per la partita Fiorentina-Juventus di mercoledì. Il Club viola invita anche in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Laha diramato un comunicato per ringraziare i tantiche affolleranno lo stadio per la partita di Coppa Italia contro la Juventus in programma domani sera ma anche per lanciare un monito aistessi: far sentire la vicinanza e l’amore per i colori viola senzae discriminatori. Probabilmente, la cosa nasce a causa degli striscioni con cui idellatappezzarono la città dopo l’addio di Vlahovic, apostrofato dagli ultras “zingaro di merda”. Domani Vlahovic torna a Firenze da avversario. Il comunicato: Laringrazia i tantissimiche saranno allo stadio accanto alla squadra per la partita-Juventus di mercoledì. Il Club viola invita anche in ...

