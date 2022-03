La Finlandia manda armi e apre all’adesione Nato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Venerdì scorso la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, parlando di un possibile allargamento a Svezia e Finlandia della Nato, aveva minacciato «ripercussioni gravi, militari e politiche». Un messaggio che ha scateNato dure prese di posizione dei due governi scandinavi con la premier svedese, Magdalena Andersson, che ha subito replicato che «è la Svezia che decide autonomamente la sua linea di politica di sicurezza». La premier socialdemocratica finlandese, Sanna Marin, ha invece deciso di annunciare lunedì, in conferenza … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 2 marzo 2022) Venerdì scorso la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, parlando di un possibile allargamento a Svezia edella, aveva minacciato «ripercussioni gravi, militari e politiche». Un messaggio che ha scatedure prese di posizione dei due governi scandinavi con la premier svedese, Magdalena Andersson, che ha subito replicato che «è la Svezia che decide autonomamente la sua linea di politica di sicurezza». La premier socialdemocratica finlandese, Sanna Marin, ha invece deciso di annunciare lunedì, in conferenza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

