La figuraccia di Toninelli che spiega che l’Ucraina fa parte dell’Unione Europea | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Le lezioni di storia non devono essere il suo forte. Se poi sono collegate alla situazione geopolitica attuale, il rischio della bocciatura è quasi assicurata. E così Danilo– dopo anni di “gloria” social per le sue gaffe – torna a lasciare il segno per quelle sue parole sulla situazione in Ucraina. Non tanto per quel che sta accadendo oggi tra Kyiv e dintorni, ma per quella connotazione tra il Paese guidato da Volodymyr Zelensky e l’Unione. Come il tunnel…diciamo.##ucraina #brennero #UE pic.twitter.com/l2BFgjH1Bs — mmax (@mmax g) February 28, 2022e la gaffe sulche fa già“L’espansione della Nato ad Est c’è stata. E, facendo...