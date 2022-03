La FIFA sospende ufficialmente la Russia dal Mondiale di calcio in Qatar (Di martedì 1 marzo 2022) La FIFA, Fédération Internationale de Football Association, ha annunciato ufficialmente l'esclusione della Russia dal Mondiale di calcio 2022 in Qatar. Una decisione arrivata dopo che il Comitato Olimpico Internazionale, noto anche come CIO, ha raccomandato alle federazioni e agli organizzatori di competizioni sportive di «non invitare gli atleti russi e bielorussi ai tornei», dopo la violazione della Tregua olimpica da parte della Russia e del sostegno nei confronti di quest’ultima da parte del governo della BieloRussia. La Russia perde lo sport Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e il Comitato Paralimpico Internazionale (CPI) hanno condannato le azioni del governo russo come una «violazione della Tregua olimpica», il tacito ... Leggi su gqitalia (Di martedì 1 marzo 2022) La, Fédération Internationale de Football Association, ha annunciatol'esclusione delladaldi2022 in. Una decisione arrivata dopo che il Comitato Olimpico Internazionale, noto anche come CIO, ha raccomandato alle federazioni e agli organizzatori di competizioni sportive di «non invitare gli atleti russi e bielorussi ai tornei», dopo la violazione della Tregua olimpica da parte dellae del sostegno nei confronti di quest’ultima da parte del governo della Bielo. Laperde lo sport Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e il Comitato Paralimpico Internazionale (CPI) hanno condannato le azioni del governo russo come una «violazione della Tregua olimpica», il tacito ...

Advertising

GQitalia : È ufficiale #UkraineRussiaWar - USA3520 : RT @AssociazioneLS: #FIFA sospende la Russia perché è in guerra con la #Ukraine. Perché gli #USA non sono stati sospesi per l'invasione in… - ViniciusN1kolod : RT @AssociazioneLS: #FIFA sospende la Russia perché è in guerra con la #Ukraine. Perché gli #USA non sono stati sospesi per l'invasione in… - eduzanete : RT @AssociazioneLS: #FIFA sospende la Russia perché è in guerra con la #Ukraine. Perché gli #USA non sono stati sospesi per l'invasione in… - zezepr : RT @AssociazioneLS: #FIFA sospende la Russia perché è in guerra con la #Ukraine. Perché gli #USA non sono stati sospesi per l'invasione in… -