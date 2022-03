La crisi ucraina invade lo Spazio | Le minacce russe alla Stazione Spaziale Internazionale

Leggi su curiosauro

(Di martedì 1 marzo 2022) Nella prima mattinata del 24 febbraio 2022 Putin ha annunciato un’operazione militare nel Donbass. Ciò ha di fatto dato inizio a una guerra fra Russia e. Europa e Stati Uniti hanno subito condannato l’invasione russa e annunciato gravi sanzioni economiche ai danni di Mosca. In un attimo sembra essere tornati in un clima da Guerra Fredda. Il conflitto si è già riverberato oltre i confini della Terra. Il direttore della Roskosmos (l’agenziarussa), Dmitry Rogozin, si è lasciato andare a un avvertimento… Dichiara che senza la cooperazione russa laè in pericolo. Sono già partite le? L’ISS in pericolo per via della Guerra in? (wikipedia) – curiosauro.itRogozin e le ...