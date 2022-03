La crisi in Ucraina influenzerà la collaborazione internazionale per le missioni spaziali? (Di martedì 1 marzo 2022) Già nel 2014, quando la Russia invase la Crimea, venne messa in discussione la cooperazione fra Stati Uniti e Russia. Intanto l'ESA ha annunciato che difficilmente la missione ExoMars, realizzata insieme con l'agenzia spaziale russa, sarà lanciata nel 2022.... Leggi su dday (Di martedì 1 marzo 2022) Già nel 2014, quando la Russia invase la Crimea, venne messa in discussione la cooperazione fra Stati Uniti e Russia. Intanto l'ESA ha annunciato che difficilmente la missione ExoMars, realizzata insieme con l'agenzia spaziale russa, sarà lanciata nel 2022....

