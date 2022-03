La compagnia di navigazione Gnv offre oltre 350 posti di lavoro, piano di assunzione per 30 diversi ruoli (Di martedì 1 marzo 2022) La compagnia di navigazione Gnv avvia un importantepiano nazionale di assunzioni per oltre 30 diverse professionalità, che prevede l’inserimento a bordo di 350 nuove risorse entro il 30 aprile 2022. Gnv sta selezionando nuove figure da impiegare in diverse aree, a partire da personale esperto nella gestione della struttura hotel di bordo, con un numerico che va dalle 30 alle 50 persone, e da 100 e 150 persone tra garzoni, piccoli di camera, baristi e cassieri da inserire nella struttura alberghiera e di sala e poi ancora 50 persone tra chef, cuochi, pizzaioli e panettieri. La compagnia cerca 150 risorse tra personale di Macchina e di Coperta, preferibilmente con esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri (Ro-Ro e Ro-pax). Le professionalità richieste sono numerose e comprendono ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 1 marzo 2022) LadiGnv avvia un importantenazionale di assunzioni per30 diverse professionalità, che prevede l’inserimento a bordo di 350 nuove risorse entro il 30 aprile 2022. Gnv sta selezionando nuove figure da impiegare in diverse aree, a partire da personale esperto nella gestione della struttura hotel di bordo, con un numerico che va dalle 30 alle 50 persone, e da 100 e 150 persone tra garzoni, piccoli di camera, baristi e cassieri da inserire nella struttura alberghiera e di sala e poi ancora 50 persone tra chef, cuochi, pizzaioli e panettieri. Lacerca 150 risorse tra personale di Macchina e di Coperta, preferibilmente con esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri (Ro-Ro e Ro-pax). Le professionalità richieste sono numerose e comprendono ...

