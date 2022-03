La Cnn non ha twittato il decesso del «giornalista Bernie Gores»

(Di martedì 1 marzo 2022) Il 26 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot che mostra due presunti tweet pubblicati dalla Cnn. Il primo sarebbe stato pubblicato dall’account Twitter Cnn Afghanistan il 16 agosto 2021 e mostrerebbe la foto di undi nomeucciso da soldati talebani. Il secondo pubblicato dalla Cnn Ukraine il 23 febbraio 2022 e mostrerebbe la stessa foto dell’uomo nel tweet di agosto, ma questa volta presentato come la prima vittima statunitense dell’attacco russo all’Ucraina. Si tratta di una notizia falsa. Precisiamo innanzitutto che i due account Twitter riportati nello screenshot oggetto di verifica – Cnn Afghanistan e Cnn Ukraine – non sono gli account ufficiali della Cnn. Attualmente risultano sospesi, come si può verificare qui e qui. Contattato dai colleghi di Reuters, Matt Dornic, capo ...

