La Cina vuole fare da mediatrice. Per assorbire la Russia (Di martedì 1 marzo 2022) La Cina ha segnalato di essere pronta a svolgere un ruolo nella ricerca di un cessate il fuoco in Ucraina e ha "deplorato" lo scoppio del conflitto. Pechino ha detto di essere "estremamente preoccupata per i danni ai civili" nei commenti che sono usciti dopo una telefonata tra il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba. "L'Ucraina è disposta a rafforzare le comunicazioni con la Cina e non vede l'ora che la Cina svolga un ruolo nella realizzazione di un cessate il fuoco", si legge nella dichiarazione cinese sottolineando il fatto che Pechino vuole avere un ruolo centrale nella vicenda, come mediatore di una crisi globale innescatasi in Europa. Un aspetto importante: la dichiarazione della Cina era identica a quella dell'Ucraina, cosa che non succede sempre.

