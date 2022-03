La Casa di Carta, possibile sesta stagione nel 2023. Ecco le informazioni (Di martedì 1 marzo 2022) Sono passati tre mesi dalla fine de La Casa di Carta: la banda “della resistenza” capitanata dal Professore che ha fatto innamorare molti appassionati. Dopo la quinta stagione, uscirà una possibile sesta stagione? La Casa di Carta, Ecco le informazioni sulla sesta stagione Secondo quanto riportato da Netflix stessa, non ci sarà una sesta stagione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere La Casa di Carta 5, streaming gratis Netflix? Leggi su webmagazine24 (Di martedì 1 marzo 2022) Sono passati tre mesi dalla fine de Ladi: la banda “della resistenza” capitanata dal Professore che ha fatto innamorare molti appassionati. Dopo la quinta, uscirà una? LadilesullaSecondo quanto riportato da Netflix stessa, non ci sarà unaL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Ladi5, streaming gratis Netflix?

Advertising

KaatvdK : @NetflixNL Casa di carta - MelaLaChemist : Le mie colleghe sul video di #Anonymous: 'Eeeeh e poi quello indossava la maschera di SALVADOR DALì' 'Nooo ma non è… - Yi_Benevolence : RT @ElfReloaded1: @Yi_Benevolence È pazzesco. Tu sei lontano da casa e ti bloccano la carta di credito. Non ci credo. - ElfReloaded1 : @Yi_Benevolence È pazzesco. Tu sei lontano da casa e ti bloccano la carta di credito. Non ci credo. - tobesollou : mi sono appena ricordata che io non ho ancora visto l’ultima stagione della casa di carta -