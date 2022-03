Kyiv, convoglio russo di oltre 60 km alle porte della Capitale. Il sindaco: “Sotto attacco no-stop” (Di martedì 1 marzo 2022) Una colonna di mezzi militari, lunga oltre 60 chilometri, si sta dirigendo in queste ore verso Kyiv. L’immagine è stata catturata dai satelliti ella Maxar Technologies, che mostra anche colonne di fumo che si alzano da case apparentemente in fiamme lungo il percorso, riporta la Cnn. Kyiv, convoglio russo di oltre 60 km alle porte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 marzo 2022) Una colonna di mezzi militari, lunga60 chilometri, si sta dirigendo in queste ore verso. L’immagine è stata catturata dai satelliti ella Maxar Technologies, che mostra anche colonne di fumo che si alzano da case apparentemente in fiamme lungo il percorso, riporta la Cnn.di60 kmL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

alinatede : RT @ROBZIK: La #guerra in #Ucraina: un convoglio di mezzi militari russi lungo 60 chilometri si sta dirigendo verso #Kyiv. È la notizia pi… - chiaramanna : RT @ROBZIK: La #guerra in #Ucraina: un convoglio di mezzi militari russi lungo 60 chilometri si sta dirigendo verso #Kyiv. È la notizia pi… - laboescapes : RT @radio3mondo: La notizia sul convoglio militare diretto a #Kiev è di apertura su molte testate internazionali - marziazamboni : RT @ROBZIK: La #guerra in #Ucraina: un convoglio di mezzi militari russi lungo 60 chilometri si sta dirigendo verso #Kyiv. È la notizia pi… - monicapapagna : Ma un convoglio di 60km diretto a Kyiv? 60km??? -