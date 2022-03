‘Kiyv Independent’ | la storia del nuovo giornale indipendente ucraino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 marzo 2022) Kiyv Independent, unprogetto editoriale che si sta imponendo piano piano come fonte di informazioni nella delicata situazione dell’Ucraina. Libero dal controllo dei grandi gruppi editoriali e dalle pressioni di oligarchi, questomedia, nato appena tre mesi fa, si sta conquistando il suo posto. L’affermazione in poco tempo Comprendere quello che sta accadendo in Ucraina è spesso complicato: notizie frammentate, spesso diverse tra loro, non forniscono un quadro completo della situazione. In un contesto così incerto, sono fondamentali le notizie che giungono fino a noi dagli inviati e dai giornali locali del posto. Fra i media ucraini, chi sta facendo un grande lavoro per la sua presenza sul territorio e affidabilità delle informazioni è il Kyiv Independent.Il suo impatto è cresciuto moltissimo nell’arco di poco tempo. Ritenuto una ...