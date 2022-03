Kiev | torre della tv colpita da attacco russo | Interrotte le trasmissioni

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di Kiev. I canali televisivi del Paese hanno smesso… - fanpage : ULTIM'ORA L'esercito russo ha appena attaccato e distrutto la torre della televisione di Kiev… - rtl1025 : ?? Le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di #Kiev. I canali televisivi del Paese hanno smesso di tra… - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Kiev, almeno 5 morti nel raid sulla torre della tv - VIDEO #ucraina #russia #Kiev #ue #usa #onu #nato #putin #zelensk… - DavideBove4 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di Kiev. I canali televisivi del Paese hanno smesso di tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Kiev torre

Le forze armate russe hanno colpito ladella Tv di. I canali televisivi del Paese hanno smesso di trasmettere pochi minuti fa. Lo rende noto su Twitter il media locale The Kyiv Independent.... con le esplosioni che si moltiplicano di ora in ora e toccano anche : colpita ladella Tv ... con l'esercito russo che invita tutti i cittadini della regione diche abitano vicino a ..."Secondo l'intelligence le truppe russe stanno preparando un attacco aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, patrimonio dell'Unesco", riferisce l'ambasciata ucraina presso la Santa Sede ...Guerra. Ucraina-Russia. A casa con figlio down, 'senza scampo a Kiev' Per disabili rifugi inaccessibili. In corridoio un angolo bunkerROMA, 01 MAR - Per Tania e suo figlio Lev, diciasettenne con la si ...