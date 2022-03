Kiev, ecco come i civili si preparano al grande attacco di Putin: dalle molotov alle trincee in centro, la strategia di difesa (Di martedì 1 marzo 2022) A Kiev le persone comuni si preparano per la battaglia urbana. Finora la capitale è rimasta saldamente in mano all'Ucraina, nonostante i sabotatori della Russia provino da giorni a minare... Leggi su ilmattino (Di martedì 1 marzo 2022) Ale persone comuni siper la battaglia urbana. Finora la capitale è rimasta saldamente in mano all'Ucraina, nonostante i sabotatori della Russia provino da giorni a minare...

Advertising

Corriere : Kiev accusa: «La Russia sta usando bombe termobariche». Mosca smentisce. Ecco cosa sono - Corriere : FINITI I I COLLOQUI A GOMEL Ecco come sono andati e quali sono le richieste di Mosca e Kiev - ilriformista : “Ciò che #Putin non tollera non è lo stato di #Ucraina ma lo Stato di diritto. Teme collegamenti con spinte democra… - Clem67013011 : RT @LaFionda2020: @nieddupierpaolo Al regime di Kiev servono morti civili da fotografare e da far girare in occidente, per spingere UE e US… - nieddupierpaolo : RT @LaFionda2020: @nieddupierpaolo Al regime di Kiev servono morti civili da fotografare e da far girare in occidente, per spingere UE e US… -